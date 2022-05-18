В Кремле высказались о сдаче в плен боевиков с "Азовстали"

Вопрос о наемниках переадресовали в Минобороны

Трактовка выхода украинских боевиков с территории завода "Азовсталь" однозначна: они сложили оружие, это сдача в плен. Последние события в Мариуполе прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь трактовка может быть только однозначная и определение однозначное: те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", складывают оружие и сдаются", - заявил представитель Кремля.

Вопрос о том, есть ли среди сдавшихся в плен иностранные офицеры и наемники, Песков переадресовал к Минобороны. Пресс-секретарь президента отметил, что идентификация пленных – в компетенции военного ведомства. Как ранее сообщил официальный представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков, с 16 мая сдались 959 боевиков из числа блокированных на "Азовстали", напоминает ТАСС.

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