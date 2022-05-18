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"Запретить можно, отменить нельзя": Хабенский о русской культуре

14:02
  • среда
  • 18 мая 2022

Искусство всегда требует диалога

Художественный руководитель Московского Художественного театра имени Чехова Константин Хабенский прокомментировал попытки Запада запретить русскую культуру.

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"Да, запретить можно, но отменить практически невозможно. Это история, которая гуляет вне границ, вне каких-то пограничных столбов", - сказал артист (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Западу потребуется очень много времени, чтобы заменить русскую культуру на что-то другое. Искусство, считает Хабенский, всегда требует диалога.

"Потому что без Чехова не было бы, возможно, Беккета, без Чайковского, без его музыки, не было бы других великих композиторов", - объяснил он.

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Константин Хабенский
Константин Хабенский
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