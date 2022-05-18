"Запретить можно, отменить нельзя": Хабенский о русской культуре

Искусство всегда требует диалога

Художественный руководитель Московского Художественного театра имени Чехова Константин Хабенский прокомментировал попытки Запада запретить русскую культуру.

"Да, запретить можно, но отменить практически невозможно. Это история, которая гуляет вне границ, вне каких-то пограничных столбов", - сказал артист (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Западу потребуется очень много времени, чтобы заменить русскую культуру на что-то другое. Искусство, считает Хабенский, всегда требует диалога.

"Потому что без Чехова не было бы, возможно, Беккета, без Чайковского, без его музыки, не было бы других великих композиторов", - объяснил он.

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