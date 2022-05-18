Эрдоган озвучил претензии Турции к Финляндии и Швеции

Анкара отказывается поддерживать вступление двух этих стран в альянс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития в среду обратился к желающим вступить в НАТО Финляндии и Швеции.

"Мы попросили выдать нам 30 террористов, нам их не выдали. Вы нам не выдаете террористов, но в то же время ждете от нас поддержки в вопросе членства в НАТО", - сказал турецкий лидер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Анкара не скажет "да" организации, которая лишена безопасности. "Мы ждем от союзников понимания нашей чувствительности, уважения и, возможно, поддержки", - резюмировал президент Турции.

Ранее Эрдоган сообщил, что его страна не поддержит вступление Финляндии и Швеции в альянс.

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