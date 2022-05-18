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Названы сроки старта серийного производства истребителя Checkmate

14:20
  • среда
  • 18 мая 2022

Президент России провел встречу с главой "Ростеха"

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду, что разработка конструкторской документации легкого истребителя Checkmate продолжается, серийное производство начнется в 2027 году. Образец уже создан.

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Кроме того, Чемезов уведомил главу государства о том, что серийное производство тяжелого ударного беспилотника "Охотник" начнется в 2023 году, а первые шесть серийных самолетов МС-21 с двигателями ПД-14 появятся в 2024-м.

По словам главы "Ростеха", завершена глубокая модернизация стратегического ракетоносца Ту-160М - будет использоваться новый двигатель НК-32, "И двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты", - заключил Чемезов.

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