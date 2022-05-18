Ростуризм запустил новую программу для школьников

Ежегодно 200-300 тысяч детей смогут путешествовать по России

Ростуризм запускает программу бесплатных экскурсионных поездок для школьников по родному и соседним регионам. Об этом в среду, 18 мая, рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова.

По словам главы Ростуризма, уже в 2022 году 100 тысяч школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки по интересным экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона.

На эту программу в 2022 году выделено 500 тысяч рублей, с 2023 года планируется выделять по 1,5 млрд рублей.

Благодаря новой программе ежегодно 200-300 тысяч школьников смогут отправляться в небольшие путешествия по России, цитирует Догузову "Интерфакс".

Ранее стало известно, что продажи в рамках нового этапа туристического кешбэка стартуют во второй половине лета, поездки в рамках программы можно будет осуществить с 1 октября. В Ростуризме отметили, что эта программа создает огромный экономический эффект для регионов, суммарно за два года регионы получат около 200 млрд рублей прямого и косвенного мультипликативного эффекта в свои экономики.

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