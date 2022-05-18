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ООН предупредила о климатической катастрофе

14:46
  • среда
  • 18 мая 2022

Глобальная энергетическая система нарушена

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в среду, комментируя доклад Всемирной метеорологической организации по итогам 2021 года, что глобальная энергетическая система нарушена, человечество приближается к климатической катастрофе.

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"Подъем уровня моря, рост температуры океана, концентрация парниковых газов, увеличение кислотности воды в океанах поставили новые тревожные рекорды в 2021 году" - сказал генсек, которого цитирует "Интерфакс".

Как уточнил глава ВМО, пагубные процессы будут продолжаться, пока не появятся средства для удаления углерода из атмосферы.

Для ускорения энергетического перехода Гуттериш предложил особое внимание уделять таким возобновляемым источникам, как ветер и солнечная энергия.

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