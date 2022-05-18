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В центре Москвы автомобиль каршеринга повис на заборе

15:18
  • среда
  • 18 мая 2022

В подробностях инцидента разбираются

Высокая аренда! В среду ночью в Лялином переулке прохожие наблюдали необычную парковку. В одном из дворов прямо на заборе повис автомобиль каршеринга.

Судя по всему, водитель на скорости въехал в арку дома, которая не предназначена для проезда, не успел вовремя затормозить и оказался двумя колесами над землёй. Чуть позже в сети появилось видео, где очевидец советует клиенту каршеринга отойти от иномарки и не пытаться ее сдвинуть. Мужчина совет понял по-своему и просто сбежал с места ДТП.

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