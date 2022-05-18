ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бесплатные сервисы Google останутся доступны для россиян

14:42
  • среда
  • 18 мая 2022

В частности, это поисковик, YouTube, Gmail

Российская "дочка" компании Google продолжил работать для российских пользователей, несмотря на инициирование банкротства.
Российская "дочка" Google начала процесс банкротства

Об этом заявили в пресс-службе компании. Граждане нашей страны продолжат пользоваться поисковиком, картами, YouTube, Gmail, Android и Play.

"Мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы", - заявили в компании.

Ранее стало известно, что российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за невыполнения денежных обязательств.

"Арест банковского счета Google Россия, сделал невозможным функционирование нашего российского офиса", - подчеркнули в Google.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Google
Google
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.