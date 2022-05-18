Бесплатные сервисы Google останутся доступны для россиян

В частности, это поисковик, YouTube, Gmail

Российская "дочка" компании Google продолжил работать для российских пользователей, несмотря на инициирование банкротства.

Об этом заявили в пресс-службе компании. Граждане нашей страны продолжат пользоваться поисковиком, картами, YouTube, Gmail, Android и Play.

"Мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы", - заявили в компании.

Ранее стало известно, что российская дочерняя компания Google инициировала процедуру банкротства из-за невыполнения денежных обязательств.

"Арест банковского счета Google Россия, сделал невозможным функционирование нашего российского офиса", - подчеркнули в Google.

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