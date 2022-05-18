Глава Минобороны ФРГ вывела из себя украинского министра Кулебу

Киев никак не дождется поставок немецких танков

Немецкие СМИ сообщили о резком разговоре, который состоялся между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Киев уже несколько недель ожидает поставки немецких танков. Услышав об очередной задержке, Кулеба вышел из себя.

"Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки. Это был трудный разговор, в ходе которого Кулеба вышел из себя ", — пишет Welt.

Берлин отказался предоставить Киеву танки Leopard1 и Marder, для которых есть боеприпасы. Были обещаны другие машины. Однако Ламбрехт заявила, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов. Проблема со снарядами не решилась и спустя два месяца: производящая их Швейцария отказывается от экспорта, ссылаясь на традиционный нейтралитет.

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