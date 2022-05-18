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Глава Минобороны ФРГ вывела из себя украинского министра Кулебу

14:37
  • среда
  • 18 мая 2022

Киев никак не дождется поставок немецких танков

Немецкие СМИ сообщили о резком разговоре, который состоялся между главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт. Киев уже несколько недель ожидает поставки немецких танков. Услышав об очередной задержке, Кулеба вышел из себя.

Кулеба из бункера обратился к главам МИД стран НАТО
Кулеба поговорил с госсекретарем США

"Кулеба попросил Германию как можно скорее поставить недостающие боеприпасы для Украины или признать, что тема снята с повестки. Это был трудный разговор, в ходе которого Кулеба вышел из себя ", — пишет Welt.

Берлин отказался предоставить Киеву танки Leopard1 и Marder, для которых есть боеприпасы. Были обещаны другие машины. Однако Ламбрехт заявила, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов. Проблема со снарядами не решилась и спустя два месяца: производящая их Швейцария отказывается от экспорта, ссылаясь на традиционный нейтралитет.

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