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Жителей Центральной России предупредили о смене погоды

15:01
  • среда
  • 18 мая 2022

На смену циклону придет антициклон из Скандинавии

Май в Центральной России выдался прохладным и дождливым. Но в ближайшее время циклон, определяющий погоду в макрорегионе, сменится антициклоном. Об этом в среду, 18 мая, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
В Москве на выходных ожидаются ночные заморозки

По словам эксперта, благодаря этому в облаках появятся просветы, осадки прекратятся. Температура воздуха ненамного повысится лишь к выходным, ночью в отдельных районах воздух может остыть до заморозков.

В четверг, 19 мая, при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Ночью столбики термометров опустятся до 3...8 градусов тепла, днем ожидается 9...14 градусов.

В пятницу, 20 мая, при переменной облачности осадков не ожидается. Преобладающая температура составит плюс 1...6 градусов, в Московской и Ярославской областях — местами заморозки до минус 1 градуса, в Тверской – до минус 2 градусов. Днем, как и накануне, 9...14 градусов тепла.

В выходные дни будет малооблачно и сухо, однако температура не вернется к привычным значениям, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в ночь на 17 мая в столице выпало 10% месячной нормы осадков. Среда будет преимущественно сухой и чуть более теплой, а вот в четверг регион вновь ждут очаги дождей и новое холодное вторжение.

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