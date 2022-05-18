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Минздрав отчитался о запасах вакцин от ковида

14:45
  • среда
  • 18 мая 2022

Препараты закупаются, исходя из потребности

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о запасе вакцин от коронавируса в стране. По его словам, препараты закупаются, исходя из потребности.

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"Текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов", - уточнил помощник главы Минздрава (цитата по ТАСС).

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объявил о начале исследований вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц. Это два одинаковых компонента, которые вводятся с промежутком в три недели.

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