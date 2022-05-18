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В Испании ввели режим санитарной тревоги из-за оспы обезьян

14:57
  • среда
  • 18 мая 2022

Уровень смертности от болезни приближается к 22%

Восемь случаев заражения обезьяньей оспой выявлено в Мадриде. Министерство здравоохранения Испании ввели режим санитарной тревоги. Как сообщает газета El País, Национальный центр микробиологии пока не завершил генетический анализ образцов, взятых у заразившихся.

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Обезьянья оспа передается через физический контакт и воздушно-капельным путем. Болезнь в основном распространена в Центральной и Западной Африке, уровень смертности колеблется от 4 до 22%. Симптомы обезьяньей оспы - повышенная температура, боли в спине и мышцах, озноб и усталость. Инкубационный период длится от пяти дней до трех недель.

Испания - третья европейская страна, где выявлены случаи заражения обезьяньей оспой. Ранее случаи заражения выявили в Великобритании и Португалии. Связь между заразившимися медики пока не выявили. По мнению специалистов, это свидетельствует о существовании нескольких цепочек передачи вируса.

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