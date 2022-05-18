Американское посольство в Москве "переедет" на площадь Защитников Донбасса

Площадь с таким названием может появиться в Москве

Депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса. Речь идет о территории на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы.

С идеей переименовать площадь выступили четыре депутатских объединения в Мосгордуме: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и "Моя Москва". Также столичные парламентарии попросили присвоить адрес на площади Защитников Донбасса посольству США в России.

Как пояснил руководитель фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме, председатель комиссии МГД по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, с просьбой об увековечивании памяти о героизме и воинской доблести защитников Донбасса многократно обращались москвичи и столичные общественные объединения.

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