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Вице-премьер рассказал о применении на Украине "Задиры"

15:39
  • среда
  • 18 мая 2022

Это современные лазерные комплексы

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о применении Россией на Украине лазерного комплекса "Задира".

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"Они уже начинают поступать в армию. Первые образцы уже используются [в ходе специальной военной операции]", - сказал заместитель председателя правительства в эфире "Первого канала".

Эти комплексы способны поражать цель на расстоянии до 5 километров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. В настоящее время продолжается второй этап спецоперации, основная цель которого - освобождение Донбасса.

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