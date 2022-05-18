Россия выслала 27 испанских дипломатов

Это ответная мера на шаги Мадрида

Персонами нон грата объявлены 27 сотрудников испанских дипмиссий в России. В МИД подчеркнули, что это ответная мера на высылку российских дипломатов из Испании.

"В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты", - сообщило внешнеполитическое ведомство.

Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес 18 мая был вызван в МИД, где ему вручили ноту и заявили решительный протест. Подчеркнуто, что высылка российских дипломатов - недружественный шаг, который негативно отразится на российско-испанских отношениях. Мадрид выслал 27 сотрудников российских дипмиссий из Испании 5 апреля. Им дали семь дней, чтобы покинуть страну.

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