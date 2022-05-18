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Финляндия допустила прекращение поставок газа из России 20-21 мая

15:40
  • среда
  • 18 мая 2022

Об этом предупредил национальный газовый дистрибутор

Поставки российского газа в Финляндию могут прекратиться поздно вечером в пятницу, 20 мая, или на следующий день. Об этом в среду, 18 мая, рассказал национальный газовый дистрибутор Gasum.
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В компании уточнили, что никакой информации на этот счет не получали ни от ООО "Газпром экспорт", ни от газотранспортной организации.

Gasum готовилась к подобному развитию событий вместе со своими клиентами и органами власти, ответственными за аварийное снабжение, говорится в заявлении компании.

Для компенсации российского газа Gasum рассчитывает на поставки газа из Эстонии по газопроводу Balticconnector, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Gasum заявили, что не принимают требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа: у сторон имеются существенные разногласия, говорится в заявлении финской компании. Со всем этим Gasum не может согласиться и решил передать споры, касающиеся контракта на поставку, в арбитраж.

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