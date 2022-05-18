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Белгородский губернатор оценил ущерб от обстрела со стороны Украины

15:24
  • среда
  • 18 мая 2022

Обстрелу подверглось село Солохи

В результате обстрела населенного пункта Солохи Белгородской области со стороны Украины оказались повреждены шесть домовладений. Об этом в среду, 18 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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Губернатор Белгородской области уточнил, что от обстрела пострадали также линия электропередач и легковой автомобиль, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области увеличилось до семи. При этом один раненый находится в реанимации, состояние остальных врачи оценивают как средней степени тяжести.

Это не первый подобный случай. Белгородская область непосредственно граничит с Украиной. После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса населенных пункты региона неоднократно подвергались обстрелам.

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