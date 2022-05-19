Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака

У влюбленных Козерогов будет особенный день — их желания исполнятся! Близнецов ждут деньги

Овны

Вас поддержит начальство или влиятельный человек, что повысит и авторитет, и доходы. Представителям знака, которые ищут более высокооплачиваемую работу, сегодня улыбнется удача.

Тельцы

Вы долго над чем-то работали, вкладывали силы и деньги, и вот наконец появились первые плоды. Подведите итоги и похвалите себя, а денежное вознаграждение не заставит себя ждать!

Близнецы

Вас ждет поступление денег от инвестиций, страхования или выгодное предложение от банка. Не стесняйтесь задавать вопросы, искать лучшие варианты и высокие проценты.

Раки

Вас будут приглашать в гости, на концерты, в чужие прямые эфиры - социальная жизнь заметно активизируется. Не сидите дома, заводите новые связи, так наступающее лето пройдет веселее.

Львы

Вот он, долгожданный день для активных, смелых и амбициозных представителей этого знака! Сегодня вас могут повысить в должности, предложить новую работу, отметить премией или похвалой.

Девы

Пора в отпуск, так считают звезды и призывают вас начать отдыхать хотя бы в какой-то мере. Если съездить никуда не получится, разведайте новые места для отдыха в своем районе.

Весы

Если вы в последнее время хлопотали о делах, связанных с недвижимостью, то сегодня получите результат. Он вас обязательно порадует, как и в целом новости этого весеннего дня.

Скорпионы

Вам предстоит интересный разговор с партнером или коллегой – весьма харизматичным человеком. Вы также будете успешны в деловой переписке или удачно съездите в командировку.

Стрельцы

Звезды наделяют вас сегодня большим запасом энергии, физической выносливости, но важно потратить их разумно! Не переусердствуйте в спорте или работе, знайте во всем меру.

Козероги

Для влюбленных Козерогов сегодня особенный день — их желания исполнятся! Плутон считает, что пора делать предложение, заключать брак, или наоборот, отправляться на новые поиски.

Водолеи

Тихие и даже рутинные радости этого громкого дня покажутся вам настоящим счастьем! Вы сможете помириться с кем-то из родственников и поймете всю ценность семейных уз.

Рыбы

Обычно вам сложно выныривать из глубин и выходить в люди, общаться, записывать себя на видео. Но сегодня у вас все получится как нельзя лучше, будьте смелее!

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