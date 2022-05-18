"Яндекс" прокомментировал информацию о новой утечке

В марте в Сеть попали данные о заказах в "Яндекс Еде"

"Яндекс" не фиксировал новую утечку данных пользователей сервиса, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Там добавили, что готовят дополнительные инструменты для обеспечения информационной безопасности клиентов приложений.

В марте стало известно об утечке информации о заказах клиентов сервиса "Яндекс Еда". Злоумышленники создали целую базу данных, где, в частности, были представлены имена, адреса, номера телефонов.

"Мы предпринимаем все возможное, чтобы минимизировать распространение информации злоумышленниками - добиваемся блокировки и разделегирования ресурсов, на которых появляется база", - заявили в "Яндексе".

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