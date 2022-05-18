"Роскосмос" сообщил время старта следующего корабля к МКС

На стартовый стол ракета "Союз-2.1а" будет вывезена 31 мая

Пресс-служба "Роскосмоса" сообщила в среду, что скоро с космодрома Байконур к Международной космической станции стартует ракета "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-20".

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с новым грузовым кораблём к Международной космической станции запланирован на 3 июня в 12:32 мск", - сказано в сообщении.

Уточняется, что космический грузовик уже прошел балансировку и контрольное взвешивание. Принято решение о его допуске к заправке баков двигательной установки.

На стартовый стол ракета "Союз-2.1а" будет вывезена 31 мая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"