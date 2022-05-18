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В России увеличат лимиты кредитов по льготной и семейной ипотеке

15:59
  • среда
  • 18 мая 2022

Об этом рассказал глава правительства

Несмотря на внешнее давление на Россию и непростую экономическую ситуацию, власти сохраняют возможности, чтобы люди и дальше улучшали свои жилищные условия. Об этом в среду, 18 мая, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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О новых мерах поддержки экономики и граждан Мишустин объявил во время заседания президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и 15 млн рублей. Так граждане смогут приобрести квартиру и большей стоимости, а дополнительные средства привлечь по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Программа действует до конца 2022 года. Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсирована, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что в условия реализации программ "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека" для покупки или возведения объектов индивидуального жилищного строительства внесли изменения. В отношении программы "Льготная ипотека" принято решение об увеличении максимальной суммы кредита до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а в остальных субъектах Российской Федерации — до 6 миллионов рублей. Получить кредит можно до 1 июля.

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