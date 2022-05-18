Венгрия попросила Россию ускорить строительство АЭС "Пакш"

Росатом готов продолжить работу над проектом

Венгрия хотела бы ускорить сооружение двух новых энергоблоков атомной электростанции "Пакш". Росатом заверил партнеров, что российская госкорпорация готова продолжить работу по этому проекту, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"В связи с энергетическим кризисом необходимо ускорить строительство второй очереди электростанции в Пакше", - сказал Сийярто на слушаниях в комитете по экономике национального парламента.

Глава МИД сообщил парламентариям, что 5 мая он провел встречу в Стамбуле с главой Росатома. Алексей Лихачев подтвердил, что российская сторона по-прежнему в состоянии завершить проект "Пакш-2".

По словам венгерского министра, цель кабмина - ускорить инвестиции и ввести новые блоки в эксплуатацию в 2030 году. Правительство Венгрии по-прежнему придает большое значение этому проекту, который осуществляется с использованием российских технологий и российских кредитов. Сийярто подчеркнул, что ядерная энергетика не подпадает под санкции, введенные Евросоюзом против России, передает ТАСС.

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