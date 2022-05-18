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Объем финансирования туротрасли вырос в 10 раз

16:13
  • среда
  • 18 мая 2022

Статистика приводится за три года

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила в среду в ходе выступления в Госдуме, что за три года объем финансирования туристической отрасли из бюджета России вырос в 10 раз - до 75 миллиардов рублей.

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"Начинали мы с 7 млрд рублей. Это очень важно. Такого финансирования туризма не было никогда в истории современной России", - добавила спикер (цитата по ТАСС).

По словам Догузовой, меры поддержки сегодня есть как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных инвесторов.

Ростуризм будем двигаться дальше в части увеличения финансирования отрасли, заключила глава ведомства.

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