Собянин: около 150 км дорог построят в ТиНАО до конца 2023 года

С момента присоединения территорий к столице там построили свыше 300 километров дорог

Более 300 километров дорог построено в Троицком и Новомосковском административных округах с момента присоединения этих территорий к столице. Сегодня об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге. В будущем году правительство города профинансирует строительство еще 150 километров дорог в Новой Москве. Значительно улучшит транспортную доступность ТиНАО и новые линии метро, на которых сейчас ведутся работы.

Щиты "Роза" и "Наталия" продолжают свое подземное путешествие на юго-запад. По последним данным, готовность нового участка Солнцевской линии метро - более 40 процентов. Между станциями "Пыхтино" и "Внуково" пассажиров будут ждать подъёмы и спуски, как на американских горках, - ландшафт местности в этом районе не позволил метростроевцам пройти весь отрезок под землей. Поэтому одновременно с проходкой тоннелей возводится мост через речку Ликовку.

"Станция у нас надземно-подземного расположения, мелкого заглубления, многоуровневая. С единственным вестибюлем", - сказал Василий Мусатов, руководитель строительства дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект".

Ввод нового участка желтой ветки - от "Пыхтино" до "Внуково" - улучшит транспортную доступность Троицкого и Новомосковского округов, а "Внуково" станет первым в России аэропортом с собственной станцией подземки.

"Роза" и "Наталья" будут работать в течение года на проходку тоннелей. Надеюсь, что в этом году полный путь пройдут, и в 2023 году жители Москвы получат метро до "Внуково". Это будет первая в нашей стране линия метро, которая дойдёт до аэропорта. В этом районе ведётся достаточно большое транспортное строительство. Мы реконструируем и строим линию МЦД-4, включая новые магистральные пути, новые платформы, по сути дела, новые вокзалы", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал сегодня мэр Москвы в своем блоге, с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построили больше 300 километров дорог, в том числе реконструировано Калужское шоссе и появились удобные поперечные связи, которые дублируют МКАД и вылетные магистрали. Оборудовали удобные съезды, автобусные остановки и пешеходные переходы, появились шумозащитные экраны. Территорию вокруг благоустроили.

"До конца 2023 года профинансируем работы по строительству в округе еще около 150 километров улично-дорожной сети. Всего в рамках создания транспортного каркаса Новой Москвы до конца 2024 года появится свыше 500 километров современных и безопасных дорог. Продолжим развивать инфраструктуру МЦД и строить новые станции #мосметро, чтобы у жителей было больше транспортных возможностей", - сказал мэр столицы.

И такие возможности появятся, в том числе с открытием Троицкой линии метро, от станции МЦК "ЗИЛ" до поселка Коммунарка в Новой Москве. Сейчас этот радиус находится в стадии строительства.

"Дойдем до Коммунарки, и дальше уже будем двигаться со стройкой на Троицк. Это будет одна из самых больших и протяженных веток метрополитена. Она будет пересекаться с МЦК и БКЛ, иметь хорошие пересадочные контуры, чтобы интегрироваться в систему метрополитена. До МЦК и БКЛ строительство такой линии было бы невозможно, но наличие двух кольцевых позволяет реализовать такие серьезные проекты", - сообщил Собянин.

Строительство разбито на два этапа. Сначала планируется запустить участок от "ЗИЛ" до "Коммунарки". Здесь будет 11 станций. Затем линию продлят до Троицка.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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