Профессор Маслов назвал причину экономического кризиса на Шри-Ланке

Местные власти приняли недальновидное решение

Русофобская политика Запада и разрыв международных отношений во всех сферах уже негативно отразились на экономике Европы и США. Стремление к отказу от российских энергоносителей только ухудшит ситуацию. Что именно может произойти, наглядно показывает Шри-Ланка. Некоторое время назад её власти взяли курс на "зелёную" энергетику, которую сейчас так пропагандируют на Западе. Но эксперимент провалился. В результате некогда благополучная страна погрузилась в хаос.

В столице - Коломбо - тысячи демонстрантов собираются теперь каждый день. "Школы закрыты. Нет электричества, нет еды. Ничего нет в наличии", - говорит домохозяйка Азиза Фалель.

На автозаправках - многокилометровые очереди. Купить бензин можно только с рук. Еще в понедельник правительство Шри-Ланки сообщало, что топлива в стране осталось лишь на сутки.

"На любой заправочной станции, куда вы ни приедете, бензина нет. А очереди - на километры. Как управлять транспортным средством? Как заниматься своими повседневными делами?" – возмущается водитель Мохаммад.

Газовые станции, куда люди приходят заполнить баллоны, теперь охраняют вооружённые солдаты.

"Я стою в этой очереди с полуночи, и у меня все еще нет газа для приготовления пищи", - рассказала жительница Коломбо Фарина.

Шри-Ланка переживает тяжелейший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Протестные акции против ухудшения условий жизни начались еще апреле. А 9 мая переросли в уличные столкновения с полицейскими. Толпы разгоряченных людей пытались штурмовать президентскую резиденцию, забрасывали правоохранителей камнями и бутылками, крушили общественный транспорт. Нападали на чиновников и богатых людей. Появилось видео, на котором протестующие ворвались на территорию дома сына премьер-министра и сожгли его парк люксовых автомобилей. В стране введен комендантский час. Президент Готабая Раджапакса вынужден был отправить в отставку главу правительства – своего брата Махинду. Экономика страны за последние два года получила несколько болезненных ударов. С начала пандемии резко сократилось количество туристов, а это ключевая для экономики государства сфера. Как результат - нехватка валютных резервов, которые сейчас составляют всего 25 миллионов долларов. Это при том, что общий внешний долг страны – 51 миллиард. Ланкийские власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. В портах стоят неразгруженными сухогрузы и танкеры – собственники товаров знают, что на острове просто некому за них заплатить.

"Следующие пару месяцев будут самыми трудными в нашей жизни. Мы должны подготовиться к тому, чтобы пойти на некоторые жертвы. У меня нет никакого желания скрывать правду, хотя эти факты неприятны и ужасны, но такова истинная ситуация. Однако этот период не будет долгим. В ближайшие месяцы наши иностранные союзники окажут нам помощь", - говорит Ранил Викремесингхе, премьер Шри-Ланки.

Одной из причин продовольственного кризиса специалисты называют переход на "зеленую" экономику. Ранее власти провозгласили курс на отказ от вредных выбросов и использования синтетических удобрений. Под этот амбициозный проект Шри-Ланка взяла большие кредиты, прежде всего, у Китая. Эксперимент провалился.

"Правительство почти бездумно приняло этот план, не понимая, что с точки зрения загрязнения Шри-Ланки - это не самая большая проблема, при том, что сельское хозяйство должно перейти, по сути, на новую модель и орошения, и отопления, и переработки, и вывоза продуктов, и многого другого. То есть все эти компоненты, будучи правильные по отдельности, не сработали вместе", - заявил Алексей Маслов, профессор, директор института стран Африки и Азии МГУ им. М.В. Ломоносова.

По мнению экспертов, преодолеть кризис можно только с помощью программы реструктуризации долгов и четкого плана развития ланкийской экономики. Как сообщает Посольство России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойная. Тем не менее, российским туристам настоятельно рекомендуют не покидать места проживания до отмены комендантского часа.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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