"Европа сильно страдает": аналитик описал последствия антироссийских санкций

Владимир Путин поставил шах и мат Западу, уверен Скотт Риттер

Россия высылает иностранных дипломатов в ответ на недружественные шаги Запада. Сегодня persona non grata объявлены 24 сотрудника представительства Италии, 34 - Франции и 27 - Испании. Послы этих стран уже побывали на Смоленской площади, где им вручили соответствующие ноты. Швеция и Финляндия этим утром передали генсеку НАТО свои заявки на вступление в альянс. Йенс Столтенберг пообещал им скорейшее решение вопроса.

Заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции Йенс Столтенберг получает из рук послов обеих стран. На лицах - широкие улыбки. Официальные документы с флагами журналистам гордо показывает сам генсек организации. Эра политики военного нейтралитета для этих государств официально закончена.

"Сегодня хороший день. Заявления, которые вы сделали сегодня, без сомнений, являются историческим шагом", - сказал Столтенберг.

Пафос генсека организации вполне объясним. Любое укрепление альянса и привлечение в него новых членов лишь открывает новые возможности будущего противостояния с Россией. Вот только палки в колёса идиллии продолжает вставлять Турция. Президент Эрдоган говорит прямо: пусть ни Хельсинки, ни Стокгольм не утруждают себя путешествием в Анкару - мнение в ближайшее время не поменяется.

"Мы ожидаем, что наши союзники поймут нашу обеспокоенность, проявят уважение и, в конечном счете, поддержат там, где это возможно. Мы лишь хотим защитить наши границы от нападения террористических организаций. Мы попросили Швецию вернуть нам 30 террористов - они отказали. Но при этом вы просите нас содействовать вам во вступлении в НАТО? НАТО — это организация безопасности. Поэтому мы не можем сказать "да", и чтобы эта самая организация лишилась безопасности", - указал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на свои источники сообщает, что Турция уже заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в организацию. И, как полагают эксперты, торгуется Анкара сейчас с основным игроком. По данным Bloomberg, турки готовы сменить гнев на милость, если Вашингтон снимет с них санкции за покупку российских С-400, а ещё если повторно включат в программу поставок истребители F-35. Штатам такое своеволие очевидно не нравится. В американской прессе спешно развернулась кампания против действий Анкары.

За океаном не сомневаются - с Турцией договориться удастся. Самое главное – это продолжать давать отпор любым действиям России. Пункт номер один - европейское эмбарго на наши энергоносители. Российские нефть и газ должны оказаться под запретом как можно скорее. Евросоюз всё пытается найти лазейки, как при этом не пострадать самому. В Брюсселе посчитали, что полностью независимыми от российского топлива ЕС может стать к 2027 году - и то с оговорками. К примеру, потребуются дополнительные инвестиции в размере 300 миллиардов евро и сокращение потребления энергии на 13%. План озвучивает лично глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это поможет нам сэкономить больше энергии, ускорить отказ от топлива из России и, что наиболее важно, даст толчок инвестициям в новом масштабе. Так что я бы сказала, что это станет стимулом для нашего европейского Зеленого соглашения. Энергосбережение — самый быстрый и дешевый способ справиться с текущим энергетическим кризисом", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напоминает глава Еврокомиссии и о том, что Брюссель не бросает Украину на произвол судьбы и готов и дальше выделять ей денежные дотации. На стадии согласования - очередные 9 миллиардов евро помощи Киеву. Вот только бесплатно никто ничего делать явно не собирается. Под давлением Евросоюза киевские власти вывозят из страны собственные резервы пшеницы. У европолитиков якобы благие намерения. Хранилища нужно освободить, чтобы как можно быстрее их наполнить. Кто будет выращивать и собирать урожай, если в стране ведутся боевые действия, не уточняется.

Перспективы голода украинцев никого в Евросоюзе не волнуют. Им бы понять, что делать с падающим уровнем жизни в своих странах. В Великобритании в нескольких регионах всерьёз думают объявить "чрезвычайное положение" - только так можно будет решить проблему резкого роста бедности.

"Европа сильно страдает. Если они отрежут себя от России, их экономики просто встанут. Не на время. Ситуация будет хуже, чем после Второй мировой войны. И ещё одна деталь, которую обозначил Владимир Путин: вы меня отрежете от моего стабфонда, ладно, тогда мне ваши доллары и евро больше не нужны - забирайте их обратно. Я буду работать только с одной валютой. И это наш рубль. Если хотите покупать наш газ, вам придётся платить рублями. Блестящий ход. Путин практически поставил шах и мат Западу в игре с санкциями", - прокомментировал Скотт Риттер, военный аналитик из США.

Не лучше ситуация и в США. Там чуть ли не ежедневно бьют исторические рекорды цены на бензин. Да и ещё и инфляция обновила сорокалетний максимум. Администрация Байдена валит вину на Россию. А вот как называется его страна президент, кажется, забыл (см. видео репортажа).

Александра Сергомасова, Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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