Минобороны показало боевую работу ЗРК "Тор-М2У"

Зенитно-ракетные комплексы могут пеленговать и сбивать цели в движении

В Мариуполе на заводе "Азовсталь" продолжают сдаваться в плен заблокированные там военнослужащие ВСУ и боевики известной своими зверствами в отношении жителей Донбасса националистической группировки "Азов". По данным нашего Минобороны, за сутки сложили оружие ещё 694 человека. Всего с 16 мая вышли уже почти 1000 боевиков. Людям оказывают медицинскую помощь. Для укрывавшихся на "Азовстали" дальнейшее сопротивление означало бы неминуемую гибель. По поручению президента России Владимира Путина территория предприятия надёжно заблокирована. Выйти оттуда можно только по гумкоридорам, которые регулярно открывали наши военные. Пленным, как неоднократно подчеркивалось, гарантированы безопасность и соблюдение всех международных конвенций.

Союзные войска России и ДНР чётко соблюдают режим тишины. Открыты гуманитарные коридоры. Украинские военнослужащие выходят большими группами по несколько десятков человек. Без оружия и брони. С собой - только личные вещи. Судя по большим рюкзакам и даже чемоданам, они изначально готовились к долгой осаде. Всех обыскивают скрупулёзно. Проверяют каждый предмет одежды, чтобы не было оружия или взрывчатки. Много раненых, тех, кто не может идти сам, несут на носилках. Их отвозят в больницу в Новоазовске на машинах скорой помощи.

"В Мариуполе заблокированные на заводе "Азовсталь" боевики националистического подразделения "Азов" и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждался в стационарном лечении", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

О том, что сопротивление бесполезно, боевикам, заблокированным на "Азовстали", объясняли очень долго. К переговорам привлекались представители ООН и Международного Красного Креста. При добровольном сложении оружия гарантируется соблюдение всех международных конвенций в отношении военнопленных.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по позициям украинских боевиков. Во время разведки с воздуха уточняют координаты, которые передают подразделениям самоходных артиллеристских установок. Мобильность техники позволяет в кратчайшие сроки менять позиции.

В районе населенного пункта Подгорное российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов были установлены координаты огневой позиция 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США. Стоимость одного экземпляра - порядка трёх с половиной миллионов долларов. Удар по батареи нанесли с помощью беспилотников-камикадзе. Украинские боевики попытались укрыть технику в лесу, но все пушки и перевозившие их тягачи были уничтожены российской ствольной и реактивной артиллерией.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар ДНР, а также 31 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке", - сообщил Игорь Конашенков, представитель Минобороны.

Работу российской артиллерии и танковых подразделений прикрывают зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2У". Его особенность в том, что пеленговать и сбивать цели он может в движении. То есть даже на марше, во время передислокации колонн бронетехники.

На обнаружение, распознавание и захват цели уходит несколько секунд. Снаряд способен поразить ее на дальности более 30 километров и на высоте от 10 метров до 10 тысяч.

"Мы можем работать по таким типам, как низколетящим, малоразмерным, малоскоростным целям - квадрокоптеры, вертолеты, крылатые ракеты, которые идут в нашем секторе. Мы можем даже на сопровождение птицу взять", - говорит Тимур, командир расчета ЗРК "Тор-М2У".

Сообщается, что на луганском направлении сжимается кольцо вокруг Лисичанска и Северодонецка. Внутри - порядка пятнадцати тысяч украинских военнослужащих. Единственная дорога, по которой возможен подвоз продовольствия и боеприпасов, находится под огневым контролем союзных войск России и ЛНР. Возле Донецка отбиты несколько украинских позиций. Подразделения ВСУ отступают. Движение линии фронта на запад позволит вывести город из-под артиллерийских ударов со стороны Украины. В зоне специальной военной операции замечены "Терминаторы". Это боевые машины поддержки танков.

Дмитрий Гусев. Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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