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Боррель высказался о подходе ЕС к гонке вооружений

16:23
  • среда
  • 18 мая 2022

В Европе признают недостатки своей обороны

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается идти к гонке вооружений.

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"Мы не хотим идти к гонке вооружений и не стремимся толкать мир к третьей мировой войне", - сказал он (цитата по ТАСС).

При это Боррель добавил, что перед объединением стоит задача обеспечить совместные закупки вооружений, чтобы "компенсировать недостатки европейской обороны".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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