Боррель высказался о подходе ЕС к гонке вооружений

В Европе признают недостатки своей обороны
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается идти к гонке вооружений.
"Мы не хотим идти к гонке вооружений и не стремимся толкать мир к третьей мировой войне", - сказал он (цитата по ТАСС).
При это Боррель добавил, что перед объединением стоит задача обеспечить совместные закупки вооружений, чтобы "компенсировать недостатки европейской обороны".
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву оружие.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"