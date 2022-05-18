В Харьковской области обнаружены скрытые позиции ВСУ

Они использовались для наблюдения за передвижением российских войск

В пресс-службе Росгвардии сообщили об обнаружении в Харьковской области скрытых позиций ВСУ и несколько схронов с вооружением.

"Росгвардейцы изъяли из тайника два ПТУР 9М115 "Метис", более 300 патронов различного калибра, средства наблюдения, боевую экипировку и запасы продовольствия на несколько дней", - цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве добавили, что использовалась данная позиция для наблюдения за передвижением российских войск.

Отдельно отмечено, что инженеры нашли базу хранения вооружения и боеприпасов, где были обнаружены ППВ-12М, тротил россыпью, детонаторы ЭДП в цинках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"