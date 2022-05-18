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В Харьковской области обнаружены скрытые позиции ВСУ

16:40
  • среда
  • 18 мая 2022

Они использовались для наблюдения за передвижением российских войск

В пресс-службе Росгвардии сообщили об обнаружении в Харьковской области скрытых позиций ВСУ и несколько схронов с вооружением.

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"Росгвардейцы изъяли из тайника два ПТУР 9М115 "Метис", более 300 патронов различного калибра, средства наблюдения, боевую экипировку и запасы продовольствия на несколько дней", - цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве добавили, что использовалась данная позиция для наблюдения за передвижением российских войск.

Отдельно отмечено, что инженеры нашли базу хранения вооружения и боеприпасов, где были обнаружены ППВ-12М, тротил россыпью, детонаторы ЭДП в цинках.

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