На нее нет спроса

Производство вакцины "Ковивак" приостановлено, так как Министерство здравоохранения не подавало заявки с декабря. Об этом сообщила компания "Нанолек", партнер разработчика вакцины.

"Нанолек" произвел около 500 тысяч доз "КовиВака", которые сейчас лежат на складе компании. Спроса на препарат нет, заявил первый заместитель гендиректора фармкомпании Максим Стецюк в беседе с РБК.

"КовиВак" — вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная центром имени М. П. Чумакова. "КовиВак" официально зарегистрирована 20 февраля 2021 года. Поставки вакцины в регионы России начались с 28 марта.

Вакцина центра Чумакова сделана по методике, отличной от "Спутника V" и "ЭпиВакКороны". Данный препарат содержит полноценный вирус, а не его часть. Сам вирус деактивирован.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"