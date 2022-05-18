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Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в дела националистов

17:02
  • среда
  • 18 мая 2022

Россия призывает профильные международные организации отреагировать

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе брифинга в среду, что Киев вовлекает в деятельность украинских националистических формирований несовершеннолетних.
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"По мере изгнания с территории Донбасса националистических формирований Украины открываются новые факты, подтверждающие вовлечение детей в деятельность этих человеконенавистнических структур", - сказала спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Россия призывает профильные международные организации обратить внимание на эту ситуацию, добавила дипломат. 

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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