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Россия закрывает корпункт канадского канала CBC в Москве

17:30
  • среда
  • 18 мая 2022

Это ответ на односторонние санкции Оттавы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила об ответе Москвы на санкции Канады.

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"Принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно - закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Как подчеркнула дипломат, у Запада не должно оставаться сомнений в том, что реакция Москвы на нелегитимные односторонние ограничения неизбежна и коснется каждого аналогичного случая.

С 24 февраля идет спецоперация России на Украине, цели которой - демилитаризация и денацификация страны, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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