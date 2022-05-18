Под колесами троллейбуса в Краснодаре погибла 15-летняя школьница

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому переходу

Как сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю, на нерегулируемом перекрестке в Краснодаре троллейбус сбил 15-летнюю девочку.

Согласно предварительной информации правоохранительных органов, инцидент произошел с троллейбусом маршрута №8. В момент ДТП он двигался по улице Каляева.

При повороте на улицу Кожевенную троллейбус наехал на 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девочка погибла на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает "Интерфакс".

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