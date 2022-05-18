Си Цзиньпин предостерег от объединения стран в группировки

Следует разрушать стены, а не возводить их

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в сегодняшнем мире судьбы всех стран тесно связаны.

"Участие в "маленьких кругах" на международной арене только подтолкнет мир к расколу и конфронтации", - подчеркнул китайский лидер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что мировому сообществу следует придерживаться в международных отношениях принципа подлинной многосторонности, принимать решения коллективно.

"Мы должны придерживаться диалога без конфронтации, разрушать стены, а не возводить их", - заметил председатель КНР.

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