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Си Цзиньпин предостерег от объединения стран в группировки

18:17
  • среда
  • 18 мая 2022

Следует разрушать стены, а не возводить их

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в сегодняшнем мире судьбы всех стран тесно связаны.

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"Участие в "маленьких кругах" на международной арене только подтолкнет мир к расколу и конфронтации", - подчеркнул китайский лидер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что мировому сообществу следует придерживаться в международных отношениях принципа подлинной многосторонности, принимать решения коллективно.

"Мы должны придерживаться диалога без конфронтации, разрушать стены, а не возводить их", - заметил председатель КНР.

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