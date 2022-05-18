Россия и Турция увеличат число авиарейсов

Страны также договорились о расширении приема карты "Мир"

Вице-премьер России Александр Новак заявил по итогам встречи сопредседателей российско-турецкой межправкомиссии, что Москва и Анкара для сохранения туристического потока договорились об увеличении числа авиарейсов.

"Были достигнуты договоренности об увеличении количества рейсов как со стороны турецких авиалиний, так и со стороны наших компаний, которые будут летать", - сказал заместитель председателя правительства, слова которого приводит ТАСС.

Как уточнил Новак, в 2021 году Турцию посетили порядка 4,7 миллиона россиян.

Также стало известно, что Россия и Турция договорились о расширении приема карты "Мир" в турецких отелях и увеличении числа принимающих ее банкоматов и терминалов в стране.

Согласно последним данным, торговый оборот между Россией и Турцией в 2021 году составил 33 миллиарда долларов.

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