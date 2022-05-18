Хуснуллин рассказал о будущем Запорожской АЭС

Строительные материалы из Запорожской области могут начать поставлять в Россию

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в эфире канала "Крым-24", что Запорожская АЭС будет работать, все рабочие места на ней сохранены.

"У нас большой опыт работы с атомными станциями. Если Украина будет готова принимать и будет оплачивать, значит, станция будет работать для них. Не будет принимать - будет работать на Россию", - уточнил заместитель председателя правительства.

Атомная электроэнергия - одна из самых дешевых, заметил Хуснуллин, добавив, что проблем с тем, куда продавать электроэнергию, нет.

Также вице-премьер сообщил, что строительные материалы из Запорожской области могут начать поставлять в Россию.

"Перспектива Мелитополя - работать в российской семье", - резюмировал он.

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