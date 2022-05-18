Звезда футбольного ЦСКА приостановил карьеру

После матча с "Ростовом" он улетает в Бразилию

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес объявил о решении приостановить профессиональную карьеру по завершении этого сезона.

"После матча с "Ростовом" я улетаю в Бразилию, мой контракт будет приостановлен. Если через определенное время пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ЦСКА, вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб", - приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Как добавил защитник, его решение не связано ни с политикой, ни с последними результатами команды. "Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу", - заверил Фернандес.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. "Мы надеемся, что после небольшого отдыха Марио заскучает по футболу, по нашей семье и вернется домой", - сказал он.

Марио Фернандес, гражданин Бразилии и России, провел за ЦСКА 328 матчей, в которых забил 10 голов. Вместе с клубом защитник завоевал три национальных чемпионства, а также стал обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка. За сборную России футболист сыграл 33 матча и отметился пятью мячами.

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