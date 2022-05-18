МВД объявило в розыск журналиста Майкла Наки

Мужчина проходит обвиняемым по делу о публикации фейков о ВС России

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя Conflict Intelligence Team (проект мониторит информацию о российской армии) Руслана Левиева по делу о распространении фейков о ВС России. Вторым обвиняемым по нему проходит журналист Майкл Наки.

Дело против Левиева (настоящая фамилия — Карпук) возбудили по пункту "в" части 2 статьи 207.3 УК России, которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

МВД России объявило Левиева и Наки (по национальности он русский, родился в Москве) в розыск. Ранее они оба уехали из России.

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