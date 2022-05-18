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Мединский обвинил Киев в маниакальном желании воевать

19:20
  • среда
  • 18 мая 2022

Украинские власти действуют вопреки интересам людей

Помощник президента России Владимир Мединский заявил на марафоне "Новое знание", что политика киевского режима противоречит подлинным национальным интересам собственной страны.

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"Киев маниакально хочет воевать, воевать вопреки здравому смыслу, вопреки интересам простых граждан Украины", - сказал Мединский (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что многие на Украине мыслят приземленными категориями и рассматривают ситуацию в стране исключительно с точки зрения бизнеса.

С 24 февраля идет спецоперация России на Украине, цели которой - демилитаризация и денацификация страны, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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