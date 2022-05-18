Мединский обвинил Киев в маниакальном желании воевать

Украинские власти действуют вопреки интересам людей

Помощник президента России Владимир Мединский заявил на марафоне "Новое знание", что политика киевского режима противоречит подлинным национальным интересам собственной страны.

"Киев маниакально хочет воевать, воевать вопреки здравому смыслу, вопреки интересам простых граждан Украины", - сказал Мединский (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что многие на Украине мыслят приземленными категориями и рассматривают ситуацию в стране исключительно с точки зрения бизнеса.

С 24 февраля идет спецоперация России на Украине, цели которой - демилитаризация и денацификация страны, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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