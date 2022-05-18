"Херсонес Таврический" реконструировал первую выставку музея

Экспозиция приурочена сразу к трем знаменательным датам

В Международный день музеев в "Херсонесе Таврическом" открылась новая временная экспозиция. Она приурочена сразу к трём знаменательным датам - 130-летию музея-заповедника, 175-летию со дня рождения его основателя, а также 195-летию с начала раскопок в древнем городе. Сотрудники этой уникальной сокровищницы реконструировали её самую первую выставку. Среди экспонатов - артефакты, найденные в античном некрополе, которые лишь изредка показывают публике.

– Именно так выглядела первая экспозиция нашего музея.

Эти исторические ценности - часть экспонатов самой первой выставки - находки из некрополя, которые позволили в конце XIX века установить настоящий возраст Херсонеса.

"В данном разделе экспозиции были представлены вещи, которые датируются V-IV веками до нашей эры. Это период становления полиса в Херсонесе. И это открытие принадлежит Косцюшко-Валюжиничу. Потому что прежде Херсонесу отводилась роль прежде всего христианского центра, центра Византийской империи подконтрольного, а теперь уже в полный голос стали говорить в ученом мире, что это памятник с 2000-летней историей", - рассказала Татьяна Прохорова, заведующий научно архивным отделом музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Украшения, ритуальные сосуды, погребальные урны, деформированные черепа варваров, надгробия, изделия из металла и фрагменты поливной керамики – 370 предметов античного периода.

В небольшом помещении тогда находились тысячи предметов. Выставка больше напоминала фондохранилище. Использовалось любое свободное пространство для экспонатов. Возможно, именно поэтому 130 лет назад музей назывался всего лишь "Складом местных древностей". Хотя этих древностей хватило бы ни на одну экспозицию.

Руины греческого полиса мгновенно стали главной достопримечательностью полуострова. Судя по книге с автографами для посетителей, среди первых гостей были Ахматова, Чехов, Горький, Станиславский и Немирович-Данченко. Частые гости – представители императорской семьи.

— Кстати, Александр III, который побывал в музее в 1893 году, видел первую экспозицию. Он приехал в Херсонес и видел то, что мы видим сейчас на картинке.

Это фотографии первого директора. Вот так в конце XIX века выглядел музей - сарай для хранения старинных артефактов. Раскопки при этом велись сразу на нескольких участках. Находок было много. Небольшие предметы пополняли выставку, а из архитектурных элементов постепенно складывали отдельные уличные композиции.

"Со временем эта постройка стала обрастать пристройками. Появились навесы для хранения ценностей. Появились дополнительные комнаты, разделы, в которых были размещены и предметы, там был кабинет заведующего музеем и со временем двор расширился практически на всю юго-восточную часть городища", - сказала Прохорова.

Храмы, часовни, погребения, оборонительные сооружения, система водоснабжения, торговые и ремесленные кварталы - Херсонес стал самым крупным объектом археологических исследований в Российской империи и основным поставщиком античных реликвий для главных музеев страны.

"Конечно же, основная коллекция уезжала в Санкт-Петербург по распоряжению археологической комиссии. И по распоряжению Одесского археологического общества прекрасные вещи уходили в Одесский археологический музей до революции. Но у нас представлен Херсонес от V века до нашей эры до последних лет своего существования именно предметами быта - от керамики до украшений", - сообщила Евгения Колесник, хранитель музейных предметов научного фондового отдела.

После революции коллекцию перенесли в заброшенное здание монастыря. Экспонаты переехали в помещение под трапезной. Сегодня здесь оборудованное фондохранилище – сердце музея. Первые находки, которые вот уже 130 лет составляют основу любой экспозиции об античном и средневековом прошлом Херсонеса.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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