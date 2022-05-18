В "VK Видео" появятся платные подписки

У сервиса будет отдельное приложение

Глава "ВКонтакте" Марина Краснова рассказала об изменениях в сервисе "VK Видео".

"Конечно, мы рассмотрим все модели. У нас сейчас уже есть разные модели, рекламная модель монетизации, премиальный контент - с некоторыми партнерами мы пробовали и будем пробовать этот формат", - ответила она на вопрос о том, могут ли появиться в "VK Видео" платные подписки (цитата по РИА "Новости").

По словам Красновой, будут задействованы "все способы монетизации и способы получения дохода авторами".

Ранее стало известно, что "VK Видео" перезапустят в виде отдельного приложения.

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