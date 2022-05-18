В Италии машина врезалась в детей в детсаду

Один малыш погиб

В одном из районов итальянского города Аквила автомобиль скатился во дворик детского сада, пишет газета Il Messaggero.

Один ребенок в результате наезда машины погиб один ребенок, четверо получили ранения. Трое из них доставлены в местную больницу.

По предварительным оценкам, ребенок восьми лет снял машину со стояночного тормоза, после чего она съехала в дворик, снеся закрытые ворота. Женщина-водитель в этот момент забирала младшего ребенка из сада.

Полиция называет основной версией произошедшего человеческий фактор. Начато расследование.

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