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В Италии машина врезалась в детей в детсаду

20:12
  • среда
  • 18 мая 2022

Один малыш погиб

В одном из районов итальянского города Аквила автомобиль скатился во дворик детского сада, пишет газета Il Messaggero.

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Один ребенок в результате наезда машины погиб один ребенок, четверо получили ранения. Трое из них доставлены в местную больницу.

По предварительным оценкам, ребенок восьми лет снял машину со стояночного тормоза, после чего она съехала в дворик, снеся закрытые ворота. Женщина-водитель в этот момент забирала младшего ребенка из сада.

Полиция называет основной версией произошедшего человеческий фактор. Начато расследование.

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