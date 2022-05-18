Путин отметил важность проекта "Российская студенческая весна"

Перед участниками открылись широкие перспективы для самореализации

Юбилейный всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" открылся сегодня вечером в Самаре. Он собрал более трех с половиной тысяч молодых людей из всех регионов страны. В город прибыли делегации из ЛДНР и стран СНГ. С приветствием к участникам фестиваля обратился Владимир Путин.

"Отмечу, что "Студенческая весна" охватывает и многочисленные региональные фестивали, в которых ежегодно участвует более 300 тысяч человек. А с 2019 года, кстати, первым из творческих проектов она стала частью платформы "Россия страна возможностей". Теперь перед всеми её участниками открылись ещё более широкие перспективы для самореализации", - отметил Путин.

XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" Российского Союза Молодежи пройдет с 18 по 24 мая 2022 года в Самаре. В нём примут участие более 5000 человек, которые представят 85 регионов России и страны ближнего зарубежья.

С 19 по 22 мая будет проходить конкурсная программа фестиваля. Участники покажут свои таланты в 10 направлениях: "Региональная программа"; "Вокальное"; "Инструментальное"; "Танцевальное"; "Театральное"; "Оригинальный жанр"; "Мода"; "Журналистика"; "Видео"; "Арт".

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