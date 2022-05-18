Турецкие отели начнут принимать карты "Мир"

Их также будут принимать больше банков

Россия и Турция договорились о приеме карт платежной системы "Мир" в турецких отелях. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты "Мир" в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах", — цитирует Новака ТАСС.

Сейчас карты "Мир" принимают три турецких банка: Is Bankasi, Ziraat Bankasi и Vakifbank.

Платежные системы Mastercard и Visa в марте объявили о приостановке работы в России. Внутри страны карты продолжают функционировать, но за рубежом ими воспользоваться нельзя.

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