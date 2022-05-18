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Половина подписчиков Байдена в Twitter оказались фейковыми

20:26
  • среда
  • 18 мая 2022

У личной страницы президента США дела не лучше

Как пишет со ссылкой на анализ аудиторской компании Spark Toro британская газета Daily Mail, реальных подписчиков в Twitter президента США Джо Байдена гораздо меньше, чем заявлено.

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Эксперты выяснили, что 11 миллионов (49,3%) подписчиков официальной страницы главы Белого дома - либо боты, либо пользователи с нерабочими аккаунтами.

Также отмечается, что у личной страницы Байдена фейковых 43% подписчиков.

Ранее стало известно, что Twitter за 44 миллиарда долларов покупает предприниматель Илон Маск. Правда, в какой-то момент сделка была приостановлена на период, пока команда бизнесмена проверяет количество фейковых аккаунтов.

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