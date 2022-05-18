Посольство США в Киеве вновь заработало

Об этом узнали СМИ, но официально пока информация не подтверждена
США возобновили работу своего посольства в Киеве, которое прежде было эвакуировано, пишет агентство Reuters.
В материале не уточняется, в каком формате возобновлена работа и какова численность персонала. Официального подтверждения этой информации также нет.
В феврале Госдеп принял решение о вывозе с Украины своих дипломатов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"