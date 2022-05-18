В Париже пообещали, что диалог Макрона и Путина продолжится

Это важно для разрешения украинского кризиса

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр оценила состояние французско-российских отношений.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон будет продолжать сохранять открытым канал диалога с Россией, это важно, если мы рассматриваем возможность прекращения огня на Украине в долгосрочной перспективе", - сказала дипломат в эфире канала BFMTV.

Ранее российский МИД объявил о высылке 34 сотрудников французских дипмиссий в ответ на недружественные действия Парижа.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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