В Париже пообещали, что диалог Макрона и Путина продолжится

Это важно для разрешения украинского кризиса
Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр оценила состояние французско-российских отношений.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон будет продолжать сохранять открытым канал диалога с Россией, это важно, если мы рассматриваем возможность прекращения огня на Украине в долгосрочной перспективе", - сказала дипломат в эфире канала BFMTV.
Ранее российский МИД объявил о высылке 34 сотрудников французских дипмиссий в ответ на недружественные действия Парижа.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"