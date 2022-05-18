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Минобороны: Киев готовит провокацию по "бучинскому" сценарию

21:40
  • среда
  • 18 мая 2022

Боевики, переодетые в форму российских военных, на камеру должны расстрелять мирных граждан

Минобороны России предупредило о новой провокации Киева. Об этом во время брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

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По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке (ДНР) киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по "бучинскому" сценарию.

"Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото- и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными Силами России", — рассказал Мизинцев.

В Минобороны также сообщили, что ВСУ продолжают использовать больницы, жилые дома, церкви, детские сады и оздоровительные лагеря, школы, другие гражданские объекты для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения.

В Краматорске в здании поликлиники № 2 размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медучреждение.

Мизинцев также сообщил, что за прошедшие сутки из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию России удалось эвакуировать 17 212 человек, в том числе 2 004 ребенка.

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