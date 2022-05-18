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Крушение самолета China Eastern могло быть преднамеренным

22:10
  • среда
  • 18 мая 2022

В результате авиакатастрофы погибли 132 человека

Появилась новая информация о расследовании авиакатастрофы, которая произошла в Китае в марте этого года. По некоторым данным, кто-то мог умышленно уничтожить самолёт.

Специальная комиссия, созданная властями КНР для выяснения обстоятельств трагедии, до сих пор не обнаружила каких-либо механических проблем или неисправностей системы управления. Да и сама картина произошедшего кажется специалистам странной. Погода была лётная, лайнер шёл на большой высоте, но внезапно начал вертикальное снижение и врезался в гору. При этом экипаж сигналов тревоги не подавал. Эксперты предполагают, что команду уничтожить лайнер подал кто-то в кабине. Напомню, пассажирский Boeing-737 авиакомпании China Eastern разбился 21 марта на юге Китая. Погибли 132 человека.

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Крушение самолета China Eastern
Крушение самолета China Eastern
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