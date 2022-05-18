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Минпромторг допускает легализацию криптовалют

22:01
  • среда
  • 18 мая 2022

Вопрос - когда и как это произойдет

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в среду в ходе просветительского марафона "Новые горизонты", что криптовалюта в России может быть легализована.
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"Вопрос - когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться. Сейчас и ЦБ, и правительство этим активно занимаются. Но все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться", - сказал глава Минпромторга, которого цитирует ТАСС.

Ранее в ЦБ заявили, что считают правильным полный запрет криптовалюты, в Минфине настаивают на регулировании и налоговом обложении.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил в апреле, что выступает против признания криптовалюты.

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